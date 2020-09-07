Сербия вызвала посла России из-за поста Захаровой

Сербия вызвала посла России Александра Боцан-Харченко «для устного разъяснения» из-за поста официального представителя российского МИД Марии Захаровой в Facebook, где она высмеяла встречу президентов Сербии и США Александра Вучича и Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что перед встречей с российским послом ему позвонил российский коллега Сергей Лавров. Это было важно, так как пост Захаровой, по мнению Белграда, создал ненужное напряжение в отношениях.

Поводом для комментария Захаровой стало фото, на котором видно, что Вучич отодвинул свой стул на значительное расстояние от собеседника. «Если Вас позвали в БД [Белый дом], а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте», — написала дипломат, сопроводив сообщение кадром из фильма «Основной инстинкт».

В ответ Вучич назвал такую оценку своей встречи с Трампом примитивной. «Не ценят, что Сербия — военно нейтральная страна и не собирается вступать в НАТО, единственная страна, которая покупает газ и оружие у них, я не буду объяснять чужой примитивизм», — отметил президент Сербии. Захарова после этого извинилась.