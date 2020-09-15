В Совфеде усомнились в последовательности позиции Германии по Навальному

В Совфеде усомнились в последовательности позиции Германии по ситуации с Алексеем Навальным. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев написал об этом пост на своей странице в Facebook.

Косачев поинтересовался, у одного ли него возник вопрос о «вопиющей неувязке в позиции Германии».

«Несколько дней назад: "Мы не имеем права передавать анализы Навального России на двустороннем уровне, так как это химоружие, а следовательно — исключительная компетенция ОЗХО". Сегодня: "Мы передали анализы Навального двум странам (Франции и Швеции), и они подтвердили наши выводы". Все-таки либо ОЗХО, либо страны. Некрасиво у вас, немцы, получилось. Лиха беда начало?», — написал сенатор.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил в ходе пресс-конференции в Берлине 14 сентября, что за документальными и медицинскими материалами по делу Навального России следует обращаться в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила, что пробы необходимы для возбуждения уголовного дела.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Немецкие врачи провели исследование и заявили об отравлении пациента ядом группы «Новичок». Российские врачи ядов в организме Навального не обнаружили.