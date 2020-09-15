Евросоюз назвал случившееся с Навальным покушением

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал случившееся с Алексеем Навальным покушением. Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Мы осуждаем без каких-либо двусмысленностей эту попытку убийства. Это слова, которые мы должны использовать: попытка убийства», — сказал представитель альянса. Он также в очередной раз призвал российские власти сотрудничать в расследовании интоксикации Навального, в том числе в рамках ОЗХО. Боррель также отметил, что ситуация с Навальным может иметь последствия для отношений России и Евросоюза.

Ранее Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы. На снимке он запечатлен на больничной койке в окружении семьи. «Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам», — подписал он фотографию.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские врачи заявляют, что никаких ядов в анализах пациента не обнаружили. 10 сентября стало известно, что Навальный полностью пришел в себя. 14 сентября его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и россиянин смог встать с больничной койки.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru