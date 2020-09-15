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Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы

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Фото: @navalny

Алексей Навальный опубликовал первый пост в Instagram после выхода из комы. Запись доступна в его аккаунте в соцсети.

Навальный выложил снимок, на котором он запечатлен на больничной койке в окружении семьи. «Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам», — подписал он фотографию.

Ранее 15 сентября стало известно, что Навальный выразил желание вернуться в Россию после того, как полностью выздоровеет. Отмечалось, что блогер полностью осознает свое состояние. Также он в курсе, что произошло с ним, и где он находится.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские врачи заявляют, что никаких ядов в анализах пациента не обнаружили. 10 сентября стало известно, что Навальный полностью пришел в себя. 14 сентября его полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и блогер даже смог встать с больничной койки.

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