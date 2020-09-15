Кремль прокомментировал возможные планы Навального вернуться в Россию

В Кремле не видят препятствий для возвращения Алексея Навального в Россию. Так его возможные планы прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 15 сентября.

В Кремле будут рады выздоровлению Навального, добавил Песков. При этом Песков отметил, что необходимости во встрече сотрудников президентской администрации с Навальным после его возвращения нет.

Ранее во вторник газета The New York Times со ссылкой на источники в службе безопасности сообщила, что Алексей Навальный захотел вернуться в Россию. По данным издания, в разговоре с немецким прокурором россиянин заявил, что не намерен отправляться в ссылку в Германию, а хочет продолжить свое дело на родине.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. Первые два дня его лечили в местной больнице, а 22 августа доставили в берлинскую клинику. Немецкие врачи после серии тестов заявили об отравлении оппозиционера ядом группы «Новичок». Между тем российские медики ядов в организме Навального не обнаружили. Из медицинской комы российского пациента вывели 10 сентября.