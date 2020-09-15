Нарышкин заявил об отсутствии яда в организме Навального при вылете из России

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил об отсутствии в организме оппозиционера Алексея Навального отравляющих веществ на момент вылета из России. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что все запасы боевого отравляющего вещества «Новичок» в России уничтожены согласно протоколам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Нарышкин подчеркнул, что уничтожение запасов яда было зафиксировано в установленном порядке. «Поэтому говорить о том, что на территории России имеются или производство, или старые запасы боевых отравляющих веществ — это, конечно, дезинформация», — отметил глава СВР.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские врачи заявляют, что никаких ядов в анализах пациента не обнаружили. 10 сентября стало известно, что Навальный полностью пришел в себя.

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