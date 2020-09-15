Глава Службы внешней разведки напомнил о полном уничтожении «Новичка» в России

Все запасы боевого отравляющего вещества «Новичок» в России уничтожены согласно протоколам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), напомнил глава Службы внешней разведки (СВР) страны Сергей Нарышкин. Его слова приводит ТАСС.

Нарышкин добавил, что уничтожение запасов яда было зафиксировано в установленном порядке. «Поэтому говорить о том, что на территории России имеются или производство, или старые запасы боевых отравляющих веществ — это, конечно, дезинформация», — отметил глава СВР, комментируя сообщения об обнаружении «Новичка» в организме российского оппозиционера Алексея Навального.

Накануне, 14 сентября, сообщалось, что лаборатории Франции и Швеции подтвердили присутствие яда в анализах Навального. Таким образом, они подтвердили результаты исследования немецких военных токсикологов, которые первыми заявили об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок».

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, там пациент находился два дня и был введен в кому. 22 августа оппозиционера отправили в клинику «Шарите» в Берлине. 10 сентября стало известно, что он полностью пришел в себя, а позже был отключен от аппарата ИВЛ.