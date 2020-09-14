Германия отказалась раскрывать подтвердившие «Новичок» у Навального лаборатории

Германия отказалась раскрывать, какие конкретно лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие отравляющего вещества группы «Новичок» в анализах Алексея Навального. С таким заявлением выступил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, его цитирует РИА Новости.

«Я не могу дать здесь какую-то информацию, которая выходит за пределы того заявления, которое мы сделали. Это специальные лаборатории», — отметил политик. Так он ответил на вопрос о том, где проводили повторный анализ проб россиянина: в частных, военных или медицинских лабораториях.

Ранее Зайберт рассказал о подтвердивших наличие «Новичка» в анализах Навального независимых лабораториях Франции и Швеции. Он призвал Россию «дать объяснения по поводу этих событий».

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок» и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские врачи заявляют, что никаких ядов в анализах пациента не обнаружили. 10 сентября стало известно, что Навальный полностью пришел в себя.

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