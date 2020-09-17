Разработчик «Новичка» прокомментировал версию о веществе на бутылке Навального

Если бы Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок» через бутылку, то погиб бы и он, и все, кто ее трогал. Так версию о следах яда на бутылке прокомментировал в беседе с РИА Новости один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк.

Он предположил, что изученная европейскими токсикологами бутылка из дела блогера могла быть и не из Томска, потому что «все бутылки одинаковы». Кроме того, России не предоставили предмет в качестве доказательства. «Доказать, что это именно та бутылка — невозможно, а значит, эту бутылку можно подготовить в любой точке земного шара», — сказал собеседник агентства.

Ранее соратники Навального сообщили, что после его госпитализации они вернулись в номер томской гостиницы, где он жил, собрали там все возможные предметы, и передали их европейским специалистам уже после транспортировки оппозиционера в берлинскую клинику.

О следах «Новичка» заявляли в правительстве Германии, ссылаясь на результаты работы европейских военных токсикологов. В ходе анализов в лабораториях Европы следы яда обнаружены в крови, на коже и в моче Навального, а также бутылке с водой, из которой он пил. Российские врачи отмечали, что провели множество исследований и не нашли никаких ядов.

Алексей Навальный находится в берлинской клинике «Шарите», куда его привезли из омской больницы. 10 сентября россиянин полностью пришел в себя. 14 сентября его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и он смог встать с больничной койки.