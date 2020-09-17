В ОЗХО сообщили о проведении анализа взятых у Навального проб

В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что провели анализ проб, взятых у Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости.

«Результаты анализа биомедицинских проб Навального готовятся и будут переданы властям Германии», — приводит агентство заявление организации.

О том, что представители ОЗХО побывали в клинике «Шарите», где лечится Навальный, и взяли у него анализ крови, стало известно 11 сентября. Отмечается, что это было сделано по специальному запросу правительства ФРГ.

Ранее сообщалось, что две независимые лаборатории Франции и Швеции провели повторный анализ проб Алексея Навального и подтвердили наличие там отравляющего вещества группы «Новичок». После этого Германия снова призвала Россию дать объяснения по поводу событий вокруг Навального.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок» и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские врачи заявляют, что никаких ядов в анализах пациента не обнаружили. 10 сентября стало известно, что Навальный полностью пришел в себя.