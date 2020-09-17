Россия ответит на возможные санкции из-за Белоруссии и дела Навального

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможный ответ Москвы на санкции со стороны западных государства на фоне событий в Белоруссии и ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия-1».

По словам Захаровой, российская сторона всегда действует зеркально. «Мы пытаемся все-таки быть не кровожадными, а справедливыми, поэтому наши действия симметричные, зеркальные, они точечно действуют в том же русле, в котором мы получаем удар», — отметила она. Представитель МИД добавила, что Россия будет реагировать так же, как и на все санкции, стоп-листы и попытки «вычеркнуть наши СМИ из информационного пространства».

Захарова также подчеркнула, что российская сторона протягивает руку помощи не только ближайшим союзникам. «Почему мы вынуждены оттачивать искусство ответных мер и контрсанкций — это большой вопрос», — сказала она.

Ранее в Европарламенте постановили остановить строительство газопровода «Северный поток-2», ввести новые санкции против российских чиновников и государственных служащих, а также пересмотреть политику ЕС в отношении Москвы в целом. Членов объединения призывают всячески изолировать Россию на международных форумах, например, не приглашать на собрания G7.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Власти Германии заявили об отравлении россиянина ядом группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что анализы не показали наличие каких-либо ядов в организме Навального.

16 сентября Европарламент предложил внести граждан России в список санкций по Белоруссии. «Европарламент призывает верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности и Совет изучить возможность включения российских граждан, которые непосредственно участвуют в поддержке режима [президента республики Александра] Лукашенко в Белоруссии», — говорится в предложениях по тексту резолюции ЕП.

Протесты в республике продолжаются шестую неделю. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов.

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