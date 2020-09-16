В Европе захотели внести граждан России в список санкций по Белоруссии

Евродепутаты хотят предложить внести граждан России в список санкций по Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект соответствующей резолюции.

«Европарламент призывает верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности и Совет изучить возможность включения российских граждан, которые непосредственно участвуют в поддержке режима [президента республики Александра] Лукашенко в Белоруссии», — говорится в предложениях по тексту резолюции Европейского парламента.

В опубликованном на сайте ЕП документе депутаты отвергают итоги выборов в республике, которые прошли 9 августа и согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Они также заявляют о поддержке мирной передачи власти в стране по итогам нацдиалога, приветствуют Координационный совет оппозиции «как временное представительство народа Белоруссии» и требуют освободить всех задержанных в связи с последними событиями в стране.

«Европарламент повторяет призывы белорусского народа к скорейшей организации новых, свободных и справедливых выборов под международным контролем и в соответствии с международными стандартами», — подчеркивается в документе.

Депутаты Европарламента также предлагают выразить поддержку индивидуальным санкциям ЕС по Белоруссии, в том числе в отношении Лукашенко, призвать страны ЕС незамедлительно принять меры против причастных к фальсификации выборов и насилию в республике. В проекте также содержится призыв увеличить финансовую поддержку гражданского общества Белоруссии и заморозить все переводы средств властям и финансируемым белорусским государством проектам.

«Парламент призывает ЕС организовать конференцию доноров для демократической Белоруссии, которая соберет международные институты, представителей G7, страны-члены и институты ЕС», — говорится в предварительном проекте резолюции.

В документе также хотят зафиксировать призыв к странам ЕС упростить и ускорить выдачу виз для уезжающих по политическим причинам из Белоруссии.