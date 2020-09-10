Литва признала Тихановскую законным президентом Белоруссии

Сейм Литвы признал Светлану Тихановскую законным президентом Белоруссии. Об этом говорится в тексте резолюции, передает РИА Новости.

Литовские депутаты призвали международное сообщество поддержать Тихановскую, а также Координационный совет. Также они предлагают расценивать действия президента Белоруссии Александра Лукашенко при заключении каких-либо новых соглашений как аннексию страны.

Признать Светлану Тихановскую единственным избранным и законным президентом Белоруссии депутаты Сейма Литвы предложили ранее.

Кроме того, в Сейме выразили мнение, что подписание новых договоров Белоруссии с Россией ограничивает суверенитет белорусского народа. Там потребовали, чтобы Россия не вмешивалась во внутреннюю и внешнюю политику Белоруссии, а также не поддерживала действия Лукашенко.

В Белоруссии пятую неделю продолжаются протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. В первые дни митинги жестко разгонялись с помощью спецсредств, были задержаны семь тысяч человек. Евросоюз намерен ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию выборов и применение силы против протестующих. Однако Лукашенко в санкционный список не попадет.