В Литве предложили признать Тихановскую законным президентом Белоруссии

Группа депутатов Сейма Литвы предложила признать Светлану Тихановскую единственным избранным и законным президентом Белоруссии. Проект резолюции опубликован на сайте парламента республики.

Кроме того, проект резолюции предполагает поддержку требования Тихановской и Координационного совета оппозиции о проведении новых свободных президентских выборов.

Любые действия нынешнего главы государства Александра Лукашенко, включая подписание любых международных соглашений с Россией, депутаты предлагают считать «преступлением против собственного народа». Также они призвали международное сообщество оказать всю необходимую экономическую и политическую помощь белорусской оппозиции. Резолюцию подписало 14 парламентариев.

В Белоруссии пятую неделю продолжаются протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов. В первые дни митинги жестко разгонялись с помощью спецсредств, были задержаны семь тысяч человек. Евросоюз намерен ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию выборов и применение силы против протестующих. Однако Лукашенко в санкционный список не попадет.