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Стало известно о списке попадающих под санкции Евросоюза белорусов

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Фото: Olivier Hoslet / AP

Европейский союз намерен ввести санкции в отношении 31 высокопоставленного белорусского чиновника, включая министра внутренних дел страны Юрия Караева к середине сентября. Об этом стало известно от трех дипломатов альянса, передает Reuters.

«Первоначально мы согласовали 14 имен, но многие государства сочли, что этого недостаточно. Сейчас мы достигли консенсуса еще по 17. Это высокопоставленные чиновники, ответственные за выборы, за насилие и за репрессии», — сказал источник. Отмечается, что в него попадут представители избирательной комиссии, министерств внутренних дел, юстиции и другие. При этом президент Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список, поскольку Германия хочет еще некоторое время вести с ним диалог.

Известно, что свое согласие должны еще высказать Греция и Кипр, которые пытаются одновременно наказать ряд лиц из Турции из-за обострения в Восточном Средиземноморье. Отмечается, что предварительный список все еще может быть изменен, ограничения могут вступить в силу 22 сентября.

31 августа страны Прибалтики анонсировали санкции против Лукашенко. Они, в частности, будут включать в себя запрет на въезд — это означает отмену официальных визитов главы государства.

После президентских выборов в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов, в стране начались массовые протесты. Демонстранты требуют отставки президента страны и проведения честных выборов, произошли столкновения с силовиками, в ходе которых пострадали десятки людей.

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