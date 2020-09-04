Стало известно об отказе Евросоюза вводить санкции против Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза из-за отказа Германии, Франции и Италии поддержать это предложение. Об этом стало известно Die Welt.

Отмечается, что Берлин, Париж и Рим считают, что необходимо держать открытыми каналы связи с Лукашенко. По их мнению, попадание его под санкции будет означать полное прекращение диалога с Белоруссией. Отмечается, что за введение санкций против Лукашенко выступали страны Балтии и Польша.

31 августа страны Прибалтики анонсировали санкции против Лукашенко. Они будут включать в себя запрет на въезд — это означает отмену официальных визитов главы государства.

О планах ввести санкции против первых лиц Белоруссии ранее сообщали источники в Евросоюзе. Готовящиеся ограничительные меры могут затронуть до 20 человек. Представители альянса отказываются признавать результаты выборов и легитимность Лукашенко.

После президентских выборов в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов, там начались массовые протесты. Демонстранты требуют отставки президента страны и проведения честных выборов, произошли столкновения с силовиками, в ходе которых пострадали десятки людей.

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