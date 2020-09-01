США рассказали о грядущих санкциях против Белоруссии

США рассматривают введение санкций против семи граждан Белоруссии, которых считают ответственными за нарушения на выборах президента и массовое применение насилия против протестующих. Об грядущих ограничениях со ссылкой на источник в Госдепартаменте США сообщает Reuters.

«Мы выявили группу из семи человек и совместно с министерством финансов работаем над пакетом доказательств против них», — приводит агентство слова источника. Он рассказал, что задача американских властей — не просто «назвать и пристыдить» виновников произошедшего, а показать, что ответственные за искажение выборного процесса и насилие против мирных демонстрантов, выражавших свое право на свободу собраний и свободу слова, непременно будут привлечены к ответственности.

31 августа страны Прибалтики анонсировали санкции против президента страны Александра Лукашенко. Они будут включать в себя запрет на въезд — это обозначает отмену официальных визитов главы государства.

О планах ввести санкции против первых лиц Белоруссии неоднократно сообщали и в ЕС. Отмечается, что готовящиеся ограничительные меры затронут до 20 человек. Представители блока отказываются признавать результаты выборов и легитимность Лукашенко.

После президентских выборов в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов, начались массовые протесты. Демонстранты требуют отставки президента страны и проведения честных выборов, произошли столкновения с силовиками, в ходе которых пострадали десятки людей.