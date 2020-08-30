ЕС заявил об отсутствии намерений делать из Белоруссии «новую Украину»

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил об отсутствии намерений делать из Белоруссии «новую Украину». Об этом он написал в своей статье для издания Le Journal du Dimanche, сообщает РИА Новости.

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По мнению Борреля, решение кризиса в республике должно быть под контролем ОБСЕ. Он добавил, что Евросоюз не намерен «ограничиваться выражением озабоченности» по ситуации в Белоруссии. Боррель заявил о необходимости вводить санкции против ответственных, если ЕС «хочет соответствовать своим принципам».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз не хочет Белоруссии судьбы Украины при выходе из политического кризиса. По словам Макрона, Евросоюз заинтересован в демократическом переходном периоде в Белоруссии. Французский лидер также рассказал, что президент России положительно отреагировал на предложение ОБСЕ стать посредником в Белоруссии. В то же время глава республики Александр Лукашенко «согласился неохотно».

В Белоруссии третью неделю продолжаются массовые протесты. Они вспыхнули после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным Центризбиркома, Александр Лукашенко набрал 80 процентов. Граждане, не согласные с официальными данными, требуют проведения новой и честной процедуры голосования.