Польша начала вычислять личности избивших ее граждан белорусских милиционеров

Власти Польши начали вычислять избивших ее граждан белорусских милиционеров. Об этом сообщает RMF 24.
Отмечается, что агентство внутренней безопасности Польши пытается установить личности сотрудников белорусского ОМОНа, которые пытали трех поляков в Минске сразу после президентских выборов 9 августа.
Предположительно, одного человека удалось вычислить, в том числе с помощью соцсетей, — ею оказалась некая «миниатюрная 27-летняя Карина». По мнению Варшавы, она избивала задержанных бейсбольной битой, продемонстрировав особую жестокость. Ранее польская прокуратура возбудила уголовное дело по фактам избиения ее граждан, включая журналистов.
До этого глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что считает своих подчиненных выдержанными и хладнокровными. Министр подчеркнул, что разговоры о жестокости белорусской милиции не имеют оснований. «Более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нет нигде в мире, я в этом уверен», — сказал он.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых действующий президент страны Александр Лукашенко, по данным ЦИК, получил 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране. Акции не прекращаются уже три недели. Первые протесты жестко разгонялись. Задержанные рассказывали об избиениях в изоляторах.