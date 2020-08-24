Белорусский силовик рассказал о госпитализации сочтенного мертвым протестующего

Белорусский силовик, фотография которого рядом с лежащим на траве протестующим разошлась по сети, рассказал о событиях того вечера. По словам бойца спецподразделения, он пытался привести молодого человека в чувство, в то время как другие митингующие сочли лежащего мертвым. Его слова приводит Telegram-канал RT.

По словам мужчины, протестующий находился в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения. После того как силовик безуспешно попытался оказать лежащему помощь, он дал команду своим сослуживцам погрузить молодого человека в скорую, которая отвезет его на госпитализацию.

«Он просто был без сознания. Лег и лежит на земле. Я пытаюсь привести его в чувство. И тут же, справа, метрах в 50, стоят люди и кричат: "Отпусти его!" Я им говорю, что оказываю ему медпомощь, а они не слышат. Народ просто обезумел», — рассказал боец. На фотографии видно, как силовик стоит над лежащем на траве оголенным по пояс мужчиной. Он протягивает к нему руки и смотрит на протестующих.

По данным ООН, в ходе митингов в Белоруссии погибло четыре человека. Минск от этой информации открестился.

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни.