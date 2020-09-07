Сотни протестующих были задержаны в Минске

Сотни человек были задержаны в ходе воскресных массовых акций протеста в Минске, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на белорусский правозащитный центр «Весна».

По подсчетам центра, всего задержали около 200 человек. Среди задержанных есть двое граждан России, один из них — блогер Алексей Романов. Кроме того, правозащитники сообщают о задержаниях протестующих и в других городах страны, в частности, Гродно, Бресте, Барановичах, Могилеве.

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При этом ранее в МВД Белоруссии сообщили, что в целом по стране в воскресенье, 6 сентября, задержано свыше 100 человек.

По всей Белоруссии 6 сентября прошли протестные акции оппозиции. На улицы столицы республики стягивали спецтехнику, а возле резиденции президента Александра Лукашенко заметили БТР. Также сообщалось, что около Дворца независимости в Минске распылили перцовый газ. К вечеру сотрудники правоохранительных органов Белоруссии начали массово задерживать протестующих.

Акции протеста несогласных с результатами недавних президентских выборов проходят в Минске каждый день уже практически в течение месяца. По официальным данным, победу на выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80 процентов голосов. Однако оппозиция, выдвинувшая единого кандидата Светлану Тихановскую, не согласилась с этой версией.