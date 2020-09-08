Тихановская призвала к международному давлению на Лукашенко

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и призвала оказать международное давление на действующего главу государства Александра Лукашенко. Запись ее выступления доступна в YouTube.

Тихановская заявила, что в Белоруссии сложилась недопустимая ситуация: мирных демонстрантов незаконно задерживают, оппозиционеров высылают из страны, сотни людей находятся в тюрьме, где подвергаются избиениям. Это не должно быть нормой в Европе, подчеркнула оппозиционерка.

«Я, как и миллионы граждан Белоруссии, не могу признать, что мир просто смотрит за тем, как нарушаются снова и снова права человека, как попираются устои уважения и человеческого достоинства», — заявила она.

По словам Тихановской, белорусы нуждаются в помощи. «Нам нужно международное давление на этот режим, на этого человека, который отчаянно цепляется за власть», — сказала экс-кандидат.

Она отметила, что граждане Белоруссии борются за ценности и идеалы, которые ПАСЕ призвана защищать: демократию, верховенство права и права человека, — Лукашенко же, по ее словам, «насмехается над этими ценностями».

В Белоруссии пятую неделю продолжаются протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов. В первые дни митинги жестко разгонялись с помощью спецсредств, были задержаны семь тысяч человек. Евросоюз намерен ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию выборов и применение силы против протестующих. Однако Лукашенко в санкционный список не попадет.