Тихановская призвала ООН направить миссию в Белоруссию

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала ООН срочно направить в страну международную миссию. Об этом сообщает РИА Новости.

Тихановская в ходе выступления по видеосвязи указала на множество случаев задержания и чрезмерного применения силы по отношении к протестующим.

Также она призвала международное сообщество ввести санкции в отношении лиц, причастных к фальсификации выборов и насилию против протестующих.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых действующий президент страны Александр Лукашенко, по данным ЦИК, получил 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране. Акции не прекращаются более трех недель. Первые протесты жестко разгонялись. Были задержаны семь тысяч человек, известно о четырех погибших. Задержанные рассказывали об избиениях в изоляторах.

31 августа страны Прибалтики анонсировали санкции против Лукашенко. Они будут включать в себя запрет на въезд — это означает отмену официальных визитов главы государства. О планах ввести санкции против первых лиц Белоруссии также сообщали источники в Евросоюзе. Готовящиеся ограничительные меры могут затронуть до 20 человек. ЕС отказывается признавать результаты выборов и легитимность Лукашенко.