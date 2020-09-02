США, Евросоюз и Великобритания задумались о санкциях против Белоруссии

США, Евросоюз и Великобритания задумались о введении санкций против Белоруссии. О переговорах, в которых также принимает участие Канада, сообщает Reuters со ссылкой на канадский источник, непосредственно ознакомленный с делом.

Стороны обсуждают этот вопрос в связи с жесткими мерами, которые применяли власти республики для подавления протестов, возникших после президентских выборов в стране, заявил источник, пожелавший остаться неназванным. Если санкции будут введены, то это будет сделано «в недалеком будущем», подчеркнул он.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются уже несколько недель. Первые акции жестко разгонялись, были задержаны журналисты, в том числе из России. Они рассказали об избиениях со стороны силовиков.