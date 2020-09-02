Литва поможет белорусам

Правительство Литвы утвердило план, направленный на поддержку населения Белоруссии. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, программа направлена на «оказание помощи жертвам репрессий, содействие обучению белорусов в университетах Литвы, облегчение в получении виз и интеграции на литовский рынок труда».

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Ранее финансовую поддержку гражданскому обществу Белоруссии решила оказать Латвия. Польша также представила «план солидарности», который предусматривает помощь белорусам, пострадавшим от насилия правоохранителей, программу стипендий для студентов и ученых из Белоруссии, а также облегчение их въезда и доступа на польский рынок труда.

В августе стало известно о финансовой помощи, выделенной гражданскому обществу Белоруссии Европейским союзом. 53 миллиона евро собирались направить через общественные, а не через государственные структуры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что многомиллионная помощь без ведома государства в страну не поступит.