Глава МИД Белоруссии заявил о «шагнувших на несколько лет назад» отношениях с ЕС

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что отношения республики с Евросоюзом «шагнули на несколько лет назад». Его слова приводит ТАСС.

Макей рассказал, что еще до президентских выборов в стране официальный Минск сошелся с европейскими партнерами в том, что в случае протестных акций важно не допустить эскалации насилия. «Любая улица, любые насильственные демонстрации отбросят наши отношения на много лет назад. К сожалению, так и произошло», — подчеркнул он.

Ранее Макей заявил, что белорусским властям удалось избежать «украинского сценария» с развитием массовых протестов.

С 9 августа в Белоруссии проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов.

Страны ЕС и НАТО активно реагируют на события в Белоруссии. Так, главы МИД восьми стран Европы призвали власти Белоруссии немедленно вступить в диалог с оппозицией. В Европе также считают, что процедура белорусских выборов не соответствовала международным стандартам демократии и верховенства закона. ЕС уже начал работать над санкциями против властей Белоруссии.