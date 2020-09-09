В Европе предложили номинировать Тихановских на Нобелевскую премию

Бывший председатель Европейского совета, глава Европейской народной партии Дональд Туск предложил номинировать белорусских оппозиционеров Сергея и Светлану Тихановских на Нобелевскую премию мира. Об этом он написал в Twitter.

«Если ЕС номинирует их, чтобы отдать дань уважения всем белорусским задержанным, это будет очень хорошим сигналом», — заявил Туск.

Светлана Тихановская покинула Белоруссию после выборов 9 августа. 14 августа она объявила о создании Координационного совета оппозиции Белоруссии, цель которого — трансфер власти.

Общественная организация пока не сформирована полностью. В стране пятую неделю продолжаются массовые протесты с требованием новых и честных выборов. Мужа Светланы, блогера Сергея Тихановского, задержали и не допустили до участия в выборах, из-за чего кандидатом в президенты стала его супруга.

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