Украина заявила о своем нейтралитете в белорусском кризисе

Украина заявила о своем нейтралитете относительно политического кризиса в Белоруссии. Сообщение об этом опубликовано на сайте офиса президента Украины.

В сообщении говорится, что результаты президентских выборов, прошедших 9 августа, в Киеве, однако, считают сомнительными.

В офисе президента уверены, что позиция украинских властей стала личным оскорблением для представителей белорусских властей, и это распространилось на сферу межгосударственных отношений. В сообщении также подчеркивается, что Украина придерживается соблюдения демократических ценностей на всем европейском континенте и считает, что они должны применяться и в Белоруссии, так как страна их формально задекларировала.

В августе президент Украины Владимир Зеленский дал совет Лукашенко, порекомендовав ему провести повторные выборы президента. «Я бы определенно сказал: "В течение месяца будет новое голосование. И я участвую в новых выборах. Кто еще хочет участвовать — вперед!"» — сказал украинский лидер. В Белоруссии открестились от «заезженных» советов, отметив, что в сложившейся ситуации хотели бы в первую очередь ощутить поддержку.

Протесты в Белоруссии продолжаются шестую неделю. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать в стране по методичкам цветных революций, а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и с Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.