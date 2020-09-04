Белоруссия уличила Украину в попытке организовать «цветную революцию»

Деструктивные силы, подогреваемые руководством Польши, Литвы, Чехии и Украины, уличили в попытках совершить неконституционную смену власти в Белоруссии. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин, сообщается на сайте ведомства.

По его словам, спасти страну от беззакония и произвола удалось благодаря слаженным действиям силовиков и поддержке белорусами решений президента Александра Лукашенко.

Хренин добавил, что сейчас «определенные силы на Западе», потерпев неудачу в попытке организации «цветной революции», перешли к ведению гибридной войны, применяя «беспрецедентные меры дипломатического и политико-экономического давления». Он рассказал о жесткой информационной борьбе и концентрации сил НАТО в соседних с Белоруссией странах.

Ранее Лукашенко сказал, что Украина наравне с Польшей, Чехией и Литвой управляет протестами в Белоруссии. Он погрозил Вильнюсу и Варшаве за вмешательство во внутренние дела республики. «Никто не позволит развалить Белоруссию, и у нас для этого методов и мер предостаточно», — подчеркнул президент и обратил внимание на угрозу НАТО. Лукашенко отметил, что против республики ведется гибридная война и дипломатическая бойня, а соседи «спят и видят», как отобрать белорусские земли.