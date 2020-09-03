Внешние силы обвинили в попытке вбить клин между Белоруссией и Россией

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным обвинил внешние силы в попытке вбить клин между Минском и Москвой. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Полагаем, что ваш визит является самым убедительным доказательством подлинных братских отношений между нашими странами в это непростое время, когда Белоруссия подверглась массированному давлению извне тех сил, которые пытались и до сих пор пытаются опрокинуть государство, разыграть привычный уже сценарий цветной революции, хорошо нам знакомой по нашим соседям», — сказал Головченко.

По его словам, «определенные силы», «потерпев неудачу в попытке политического блицкрига», работают над тем, чтобы «расшатать экономику страны». «Но нам не привыкать к противостоянию внешним вызовам. Особенно чувствуя поддержку нашего союзника — Российской Федерации, которая является и нашим основным торговым партнером с долей 48 процентов по итогам января — июля текущего года», — сказал белорусский премьер.

Головченко добавил, что для обеих стран сейчас непростое время, что связано с продолжающимся негативным эффектом пандемии коронавируса, кризисом в мировой экономике и санкционным давлением.

Ранее 3 сентября важность российской поддержки в стабилизации ситуации в Белоруссии оценил президент республики Александр Лукашенко. «Особенно в умах людей произошел переворот, что Россия, как братская страна, от нас не отвернулась в эти трудные времена», — заявил он.