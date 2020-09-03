Лукашенко оценил важность российской поддержки в ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил важность российской поддержки в стабилизации ситуации в стране. Его слова приводит БЕЛТА.

По мнению Лукашенко, помощь России помогла стабилизировать ситуацию в экономике страны. Он подчеркнул, что Россия остается основным рынком сбыта для белорусских товаров.

«Особенно в умах людей произошел переворот, что Россия, как братская страна, от нас не отвернулась в эти трудные времена», — заявил белорусский лидер.

27 августа Лукашенко заявил, что договорился с Россией о переговорах по рефинансированию белорусского госдолга на миллиард долларов. По его мнению, «это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты». В Кремле позднее подтвердили, что готовы рассмотреть данный вопрос, если со стороны Минска поступит соответствующий запрос.

По неофициальной информации, Белоруссия 1 сентября направила в правительство России официальную заявку на рефинансирование задолженности в 2021 году в размере 600 миллионов долларов. Минск просит выделить деньги на рефинансирование на 15 лет. Источник «Интерфакса» в финансовых кругах сообщил, что вероятность предоставления новых займов высока.