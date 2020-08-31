В Белоруссии понадеялись на Россию в спасении от дефолта

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко выразил надежду, что Москва поможет Минску избежать дефолта. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, передает РИА Новости.

По его мнению, Россия может оказать помощь Белоруссии, чтобы спасти страну от неплатежеспособности. «В целом страна дефолта может избежать при поддержке Российской Федерации, кредитных ресурсов очередных, которые увеличат наши долги», — пояснил Латушко.

Он добавил, что помощь Москвы не решит проблему каждого белоруса и «не скажется на плачевном состоянии финансовом каждой из белорусских семей».

19 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Евросоюз перенаправит предназначенные для помощи Белоруссии 53 миллиона евро на помощь гражданскому обществу в стране. Деньги направят не через государственные, а через общественные структуры. Они также пойдут на поддержку жертв жестокости силовиков во время протестов и помощь в борьбе с пандемией COVID-19. Однако белорусская оппозиция отказалась их распределять, отметив, что не просила финансовой помощи.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выбора президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.