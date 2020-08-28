Курс белорусского рубля рекордно рухнул

В ходе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже курс национальной валюты по отношению к евро рекордно рухнул, свидетельствуют данные площадки.

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В 11:38 по московскому времени евро стоил 3,184 белорусского рубля. Это максимальное значение за всю историю без учета цифр до деноминации 2016 года, когда у национальной валюты списали четыре нуля.

К 13:35 евро скорректировался до 3,176 рубля. Доллар рос до 2,675 белорусского рубля, но позднее опустился до 2,67. По отношению к российскому рублю белорусская валюта также падает более чем на процент — до 27,86 рубля.

На фоне массовых акций протеста против действующего президента Александра Лукашенко население начало скупать валюту и снимать деньги со счетов. Нацбанк Белоруссии ввел ограничения на поддержание текущей ликвидности, в результате чего часть белорусских банков приостановила выдачу кредитов в белорусских рублях, потому что их стало не хватать.

Ранее Лукашенко заявил, что власти не собираются искусственно сдерживать падение валюты, но тут же сказал о договоренности с Россией по поводу реструктуризации кредита в миллиард долларов. По его словам, деньги останутся в республике и будут отправлены на поддержку белорусского рубля.