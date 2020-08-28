Белорусские банки ограничили выдачу ипотеки

Банки в Белоруссии перестали выдавать ипотеку на приобретение недвижимости на вторичном рынке. Оформить кредит можно только на покупку квартиры в новостройке, пишет «Вечерний Гродно».

По информации издания, «БПС-Сбербанк» прекратил выдачу ипотечных кредитов на приобретение «вторички» 27 августа. До сих пор ипотеку там можно было получить под 19,99 процента годовых на срок до 20 лет. Программа свернута на неопределенный срок, сообщили в кредитной организации.

До этого аналогичные программы закрыли «Беларусбанк», «Франсабанк» и «Белинвестбанк». При этом ряд банков по-прежнему выдают ипотеку на приобретение жилья на первичном рынке.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Они начались после объявления официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Из-за дестабилизации ситуации белорусы бросились скупать иностранную валюту. Тем временем белорусский рубль рекордно упал по отношению к евро.

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