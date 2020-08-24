Белорусский рубль рекордно обвалился

Белорусский рубль рекордно упал по отношению к евро на фоне политического кризиса в стране из-за спорных итогов президентских выборов и последовавших за этим уличных протестов. Об этом в понедельник, 24 августа, пишет Reuters.

Белорусская национальная валюта обвалилась еще почти на 1 процент по отношению к евро, до 3,0162, к 11:37 по московскому времени. Таким образом белорусский рубль обновил рекордный минимум, который ранее был на отметке 3,0186. По отношению к доллару валюта Белоруссии потеряла почти 2 процента, опустившись до минимального значения с 9 апреля в 2,5364.

Ранее сообщалось, что на фоне кризиса жители страны бросились скупать валюту. Волнения после президентских выборов также ударили по рынку недвижимости: просмотры объявлений о продаже жилья обвалились на 90 процентов.