Белорусы бросились скупать валюту

В Белоруссии, где не прекращаются протесты против итогов президентских выборов, бросились активно скупать иностранную валюту. Как сообщает ТАСС, жители Минска приобретают доллары.

«Белорусский рубль проседает, что будет дальше, никто не знает», — говорят жители белорусской столицы, стоящие у обменников.

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На фоне акций протеста нацвалюта стремительно дешевеет. Доллар, евро и рубль держатся на максимумах. По расчетам на пятницу, 21 августа, американская валюта взлетела до максимума за 4,5 месяца, за один доллар сейчас дают 2,48 белорусских рубля. Евро стоит 2,94 рубля, а российский рубль — 3,37 рубля.

На фоне протестных акций кроме повышенного спроса на иностранную валюту белорусские банки также фиксируют отток срочных вкладов. Ранее в августе глава белорусского Нацбанка Павел Каллаур говорил, что население перешло к накоплению сбережений «преимущественно в неорганизованной форме и в иностранной валюте» в условиях увеличившейся неопределенности в экономике.

Акции протеста идут по всей республике уже вторую неделю. Поводом для народного недовольства стали официальные результаты выборов президента, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов. Митинги жестко разгонялись, были задержаны порядка семи тысяч человек.