Экономику Белоруссии назвали ущербной

ВВП Белоруссии последние десять лет увеличивался в среднем менее чем на процент в год. Слабый рост экономики и отсутствие роста доходов привели к росту пессимистичных настроений, считают эксперты, опрошенные Reuters. Они называют существующую модель экономики ущербной.

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Белоруссия сохранила советскую модель, в которой государство контролирует большую часть экономики, пишет издание. «Такая модель ущербная, неэффективная, но это единственная модель экономики, которую глава государства и его окружение понимают», — считает старший аналитик финансовой компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

C 1999 по 2010 год средняя зарплата в стране поднялась с 50 до 500 долларов. В мае 2020 года она выросла по сравнению с апрелем до 520 долларов. Однако, если в 2012 году покупательная способность белорусской зарплаты составляла 73 процента по отношению к соседней Польше, то к 2020 году она упала до 60 процентов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на ежегодном послании к нации 4 августа пообещал удвоить зарплаты за следующие пять лет. Он также заявил, что не будет отказываться от привычных способов управления экономикой. Эксперты считают, что это может привести к краху, потому что прежняя модель работала, пока Белоруссия получала дешевые энергоносители и кредиты из России.

Иосуб отмечает, что экономика больше не сможет «спокойно стагнировать», потому что валютный долг растет, а возможности для экспорта на российский рынок сокращаются. По мнению эксперта, экономику ожидают большие неприятности через два-три года.

Бюджет Белоруссии потерял более 600 миллионов долларов из-за «нефтяных разборок» с Россией. За пять лет из-за дорогих кредитов, несправедливых цен на энергоресурсы и торговых войн страна недополучила 9,5 миллиарда долларов, заявил Лукашенко.