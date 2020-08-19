Названы получившие выгоду от протестов в Белоруссии западные компании

Акции западных производителей калийных удобрений выросли на фоне массовых акций протеста в Белоруссии и забастовки рабочих «Беларуськалия». Сильнее всего прибавила в стоимости американская Mosaic, которая за последние две недели подорожала почти на треть, свидетельствуют данные торгов.

Также выгоду получили израильская ICL и немецкая K + S, чьи котировки за тот же период увеличились на 18 и 14 процентов соответственно. Акции Mosaic и K + S выходили на пик непосредственно после президентских выборов в Белоруссии, после чего несколько скорректировались.

По данным белорусского портала TUT.by, в настоящее время остановлены все рудники «Беларуськалия». Участники забастовки требуют проведения новых президентских выборов, освобождения политзаключенных, а также наказания тех, кто был виновен в насилии.

Ситуация может заметно повлиять на рынок калийных удобрений, поскольку компания является одной из крупнейших в отрасли. «Беларуськалий» — ключевой поставщик удобрений для Индии и Китая, любыми сбоями в продажах могут воспользоваться конкуренты.

Как отмечают аналитики, опрошенные Financial Times, продолжительное закрытие шахт серьезно ударит по белорусской экономике, поскольку экспорт калийных удобрений играет важную роль в поступлении иностранной валюты в бюджет. В то же время они считают, что на стоимость калийных удобрений ситуация особенно не повлияет.

Спустя десять дней после выборов забастовки продолжаются на крупнейших предприятиях Белоруссии. Действующие власти республики отказываются признавать массовость выступлений рабочих, указывая, что протест выражает лишь незначительная часть сотрудников.

В мае «Уралкалий» раскритиковал Белорусскую калийную компанию (БКК, реализует продукцию «Беларуськалия» за рубежом) за новые условия поставок в Китай. По мнению российской компании, их конкурент занялся давлением и демпингом, который на даст отрасли восстановиться после кризиса.