Белорусские власти оценили численность протестных акций

Белорусские власти оценили численность акций протеста, вспыхнувших по всей стране после президентских выборов 9 августа. Об этом сообщает БЕЛТА.

Помощник главы государства Валерий Бельский заявил, что когда акции стали носить мирный характер, то, по подсчетам протестующих, в них участвовали около 200 тысяч человек.

«По подсчетам правоохранителей, которые должны оценивать реальную угрозу правопорядку и не склонны ее занижать, — 40 тысяч», — добавил он.

Бельский утверждает, то «противопоставляющая себя обществу» группа людей всегда более активна.

«Вне зависимости от того, как она выделяется: по цвету кожи, нетрадиционной сексуальной ориентации (извините), особым религиозным или политическим взглядам. Пишут в сетях, бросаются с цветами и шариками под машины, сигналят», — заключил помощник президента.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что массовые протесты в стране «в открытую» финансирует Запад.

На выборах 9 августа Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80 процентов. Больше недели в стране продолжаются протесты граждан, не согласных с официальными результатами. Акции жестко разгонялись, четыре человека погибли.