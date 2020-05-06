Белоруссия взяла пример с Саудовской Аравии в давлении на Россию

Российский «Уралкалий» раскритиковал своего конкурента, Белорусскую калийную компанию (БКК), за новые условия поставок в Китай, которые проходят по значительно сниженной цене. Соответствующее сообщение размещено на сайте «Уралкалия».

БКК договорился о поставках по цене 220 долларов за тонну, хотя ранее в контракте была прописана стоимость 290 долларов. Таким образом, Минск взял пример с Саудовской Аравии, которая аналогичным образом повела себя на нефтяном рынке Европы.

Материалы по теме Мир во время чумы Нефтяной кризис вынуждает Россию найти общий язык с США и Саудовской Аравией. Иначе не выжить никому

«Уралкалий» расценил действия конкурента как давление и демпинг, который приведет к проблемам на рынке и повредит восстановлению отрасли после кризиса.

«Согласованная цена не является оптимальной как для контракта, заключаемого на столь длительный период, так и для отрасли в целом», — говорится в сообщении. В российской компании указали, что пока не знают, готовы ли продавать калий по такой стоимости.

БКК объявил новые цены 30 апреля. Для «Уралкалия» на поставки в Китай в 2018 году приходилось 14 процентов экспорта, но сейчас их объем сократился до 5 процентов. Снижение цен от белорусской компании привело к потерям для российской на китайском и индийском рынках, так что «Уралкалию» пришлось переориентироваться на Африку.

Скидки Саудовской Аравии привели к тому, что Россия стала терять традиционный для себя европейский рынок. Например, в апреле Польша полностью остановила покупку российской нефти с поставками по морю. Начала покупать саудовскую нефть и сама Белоруссия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



