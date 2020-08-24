Определены презревшие ипотеку регионы России

Жители большинства северокавказских регионов, Крыма, Севастополя и Алтая реже, чем население других субъектов Российской Федерации, оформляют ипотеку. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного РИА Новости.

Аналитики агентства ранжировали регионы по удельному уровню выдачи ипотечных кредитов. Учитывалось соотношение числа выданных займов за последние 12 месяцев (с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года) к численности экономически активного населения.

Было определено, что к числу презревших ипотеку регионов относятся почти все северокавказские республики. Реже всего кредиты на покупку жилья берут в Ингушетии — там в год на тысячу человек приходится 0,9 займа. На втором месте списка ипотечных аутсайдеров — Чечня (2,2 кредита на тысячу человек в год), третья строчка досталась Дагестану (3,5 кредита).

В десятку антилидеров также вошли Крым (пять кредитов), Севастополь (6,4 кредита), Кабардино-Балкария (6,6 кредита), Карачаево-Черкесия (8,5 кредита), Алтай (9,2 кредита), Северная Осетия (10,5 кредита) и Москва (11,2 кредита).

Лучше всего ипотечное кредитование развито в Ямало-Ненецком (30 кредитов), Ханты-Мансийском (27,4) автономных округах и в Тюменской области (27,6).

Эксперты полагают, что в ближайшие два года популярность ипотечного кредитования будет расти. Этому поспособствует постепенное восстановление экономики и потребительской уверенности.

Ранее стало известно, что россияне начали оформлять ипотеку на максимальные сроки. По итогам июля 2020-го средний срок кредитования превысил 200 месяцев, а средняя полная стоимость ипотеки снизилась до 9 процентов.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru