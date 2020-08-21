Россияне начали оформлять ипотеку на максимальные сроки

В июле 2020-го выдачи ипотеки в России установили несколько рекордов — количество и объем кредитов стали пиковыми для летних месяцев, средний срок кредитования достиг максимума, а полная стоимость кредита — минимума. Об этом говорится в материалах «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, всего в июле россиянам было выдано 129 тысяч ипотечных кредитов — на 15 процентов больше, чем в июне, и на 37 процентов больше, чем в том же месяце 2019-го. По объему предоставленных средств выдачи составили 320 миллиардов рублей, превысив показатели прошлого месяца на 21 процент, а прошлого года — на 53 процента.

Средняя сумма оформленных в июле ипотечных кредитов составила почти 2,5 миллиона рублей. Средний срок кредитования превысил 200 месяцев, а средняя полная стоимость ипотеки снизилась до 9 процентов. «Рекордные для лета выдачи ипотечных кредитов обусловлены прежде всего действиями ЦБ по снижению ключевой ставки и программой льготной ипотеки, — поясняют в ОКБ. — Об этих фактора привели к тому, что полная стоимость ипотечного кредита впервые в истории российского банковского сектора достигла 9 процентов годовых. Ажиотажный спрос на ипотеку при этом не привел к тому, что банки начали одобрять кредиты менее надежным заемщикам».

Ранее, в июле, стало известно, что возможность оформления ипотеки исключают для себя 62 процента россиян. 20 процентов допускают, что в будущем возьмут кредит на покупку жилья, 16 процентов выплачивают или уже выплатили его.

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