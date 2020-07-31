Более половины россиян открестились от ипотеки

Возможность оформления ипотеки исключают для себя 62 процента россиян. 20 процентов допускают, что в будущем возьмут кредит на покупку жилья, 16 процентов выплачивают или уже выплатили его. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ).

Тех, кто открестился от ипотеки, в ходе исследования попросили сказать, с чем это связано. 20 процентов пояснили, что у них низкий уровень жизни, 17 процентов сообщили, что у них уже есть жилье. Еще 7 процентов не хотят брать кредит из-за больших переплат, 6 процентов в принципе не доверяют инструменту кредитования, у 4 процентов нет уверенности в завтрашнем дне.

Как показал опрос, в настоящее время более половины — 61 процент — россиян живут в квартирах, 33 процента — в частных домах, 2 процента — в коммуналках, 2 процента — в общежитиях. 82 процента респондентов проживают в жилье, которое принадлежит лично им или их семье.

Две трети (67 процентов) граждан уверены, что у них хорошие жилищные условия, 19 процентов заявили, что условия плохие, 10 процентов сочли их терпимыми.

Ранее сообщалось, что к концу июля 2020-го средний размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотеки в России, составил 63,3 тысячи рублей. С начала года этот показатель снизился на 10 процентов (в январе — 70,7 тысячи рублей). Основной причиной сокращения рекомендованного дохода стало снижение средней ставки по ипотечному кредиту на 1,6 процентного пункта.

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