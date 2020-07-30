В России упростили получение ипотеки

Российские банки, минувшей весной ужесточившие условия выдачи кредитов на покупку жилья, вернулись на «докоронавирусный» уровень одобрения ипотечных заявок. Об этом РИА Новости заявил генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

С отменой ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, условия получения кредитов вновь упростили, и доля одобренных ипотечных заявок вернулась на уровень в 78-80 процентов, уточнил эксперт. «Банки временно скорректировали свои кредитные политики, а после начала отмены введенных государством ограничений стали возвращать свои кредитные политики к докризисному уровню», — пояснил он.

По словам Лагуткина, объемы выдачи ипотеки уже начали отыгрывать весеннее падение: по итогам июня было выдано жилищных кредитов на 116,2 миллиарда рублей (плюс 0,9 процента к показателю за аналогичный период 2019-го). Тем не менее «доковидный» уровень пока не достигнут: в марте объем выдачи составлял 197,9 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в первой половине 2020 года многие российские банки ужесточили условия выдачи кредитов на покупку жилья. В частности, они увеличили размер минимального первоначального взноса по ипотеке. Среди десяти крупнейших банков по величине ипотечного портфеля четыре — Райффайзенбанк, Альфа-банк, ФК «Открытие» и Промсвязьбанк — повысили минимальный взнос на 5-10 процентных пунктов.

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