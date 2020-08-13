Мишустин предложил расширить льготную ипотеку для жителей одного региона России

Дальневосточную программу льготного ипотечного кредитования на Чукотке можно расширить, предоставив ее участникам возможность покупать вторичное жилье, а не только строящееся. Такое мнение высказал премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе посещения Анадыря 13 августа, передает РИА Новости.

Губернатор Чукотки Роман Копин в беседе с главой правительства отметил, что 60 процентов жителей региона проживают в городских округах и практически не могут воспользоваться льготной ипотекой, так как у программы есть одно серьезное ограничение — нельзя покупать вторичную недвижимость.

«Давайте мы такое поручение (о расширении программы — прим. «Ленты.ру») дадим, — предложил Мишустин. — По Чукотке надо отдельное принимать решение. У вас особая ситуация».

Премьер-министр находится на Дальнем Востоке в рамках рабочей поездки, утром 13 августа он прибыл в Анадырь. Предполагается, что там он посетит несколько предприятий, пообщается с их сотрудниками. Поездка по федеральному округу продлится до 18 августа.

Ранее в августе стало известно, что жителям шести населенных пунктов Чукотки предоставили возможность пользоваться услугами доступа к интернету по сниженным тарифам. Инициатива реализована в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

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