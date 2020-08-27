Лукашенко пустит российские деньги на поддержку своего рубля

Россия согласилась рефинансировать белорусский государственный долг на миллиард долларов. Об этом на совещании в Минске заявил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

По его словам, подробности в четверг, 27 августа, обсудят премьеры государств. При этом Лукашенко не стал скрывать, что намерен пустить эти деньги на поддержку белорусского рубля.

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«Мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — прокомментировал он падение биржевого курса и очереди в белорусских обменниках.

Лукашенко не объяснил, как эта идея соотносится со сказанными на том же совещании словами о нежелании сдерживать падение белорусского рубля.

Также он опроверг сообщения о нехватке валюты и призвал Национальный банк дать всем возможность забрать свои сбережения или купить доллары и евро. «У нас абсолютно достаточно резервов, чтобы на приемлемом уровне сдержать приемлемый для нас курс», — заверил президент.

После президентских выборов 9 августа и начавшихся после них стихийных массовых протестов белорусский рубль ослабел по отношению к доллару более чем на 7 процентов. Падение ускорилось с 20 августа.

Для Белоруссии девальвация национальной валюты является болезненной темой. Из-за рекордных темпов инфляции (в 2011 году она превысила 100 процентов) правительству Лукашенко пришлось в 2016 году провести деноминацию по курсу 1 к 10 тысячам. Перед резким падением курса власти обещали, что девальвации не будет.