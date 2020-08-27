Бывший СССР
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии
В минском офисе The Village прошли обыски
Кремль прокомментировал санкции США в отношении российских НИИ
Двойник принца Гарри пожаловался на путаницу из-за внешности
На популярном российском курорте почти закончились места
Путин обвинил спецслужбы Украины и США в задержании бойцов ЧВК в Белоруссии
Фигурантам раскрытого ФСБ дела об АУЕ назвали срок
Грузия отреагировала на заявление Саакашвили о возвращении на родину
Известный российский певец похвастался элитным жильем в Крыму
Доказана возможность полной защиты от коронавируса
Новости партнеров

Лукашенко заявил о готовности к диалогу с трудовыми и студенческими коллективами

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Maxim Guchek / AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов к диалогу с трудовыми и студенческими коллективами страны. Его слова приводит БЕЛТА.

Однако президент подчеркнул, что этот диалог не должен проходить под давлением улицы. «Если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, милости просим, высказывайте свою позицию, но не на улице», — сказал он.

По мнению Лукашенко, этот диалог должен касаться, прежде всего, обновления Конституции, так как она является основным законом государства. Он призвал всех желающих нового политического устройства предлагать свои варианты изменений.

Протестующих Лукашенко назвал «бесчинствующими молодчиками» и выразил мнение, что на самом деле они не хотят диалога с властью. «С улицей никто из властей за стол переговоров не сядет», — подытожил белорусский лидер.

17 августа Лукашенко заявил, что новые президентские выборы в стране возможны, но только после того, как появится новая Конституция. «Приходите, садитесь — и работаем над Конституцией. Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!» — сказал он.

В Белоруссии вторую неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников промышленных предприятий. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
"Если кто-то хочет диалога, пожалуйста" - Лукашенко готов вести диалог с трудовыми и студенческими коллективами
Лукашенко пообещал вытравить «каленым железом» угрозы в адрес власти
Лукашенко предложил план смены власти
Оппозиция выразила готовность к диалогу с Лукашенко
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0124 августа

«Вопли стояли душераздирающие»

Пытки, боль и немного надежды. Что происходит за стенами изолятора на Окрестина в Минске
14:59Сегодня

Лукашенко констатировал неудачу оппозиции в попытке его повалить

14:37Сегодня

Грузия отреагировала на заявление Саакашвили о возвращении на родину

14:10Сегодня

Тихановская назвала условие своего возвращения в Белоруссию

Бывший СССР00:0122 августа

«Лукашенко нас сильно недооценил»

Как женщины в Белоруссии стали мощной силой протестного движения
13:57Сегодня

Лукашенко заявил о вышедшей митинговать за него «силище» в три миллиона белорусов

13:56Сегодня

Лукашенко допустил использование протестующими гранат

13:18Сегодня

Посольство Ливии в Белоруссии попытались взять штурмом 30 человек с болгарками

Бывший СССР00:0120 августа

«Он опозорился на весь мир»

Лукашенко обвинил оппозицию в попытке разорвать отношения с Россией. Почему белорусы ему не верят?
13:16Сегодня

Самый большой флаг Украины порвался

12:22Сегодня

Лукашенко рассказал о дипломатической бойне за Белоруссию

12:19Сегодня

Саакашвили рассказал о своем «втором доме» и заявил о возвращении в Грузию

Россия
Кремль рассказал о контактах врачей для помощи Навальному
«Одних прививают, а другие получают пустышку»
В России начинается вакцинация от коронавируса. Почему к новой вакцине так много вопросов?
Путин объявил условие использования российских силовиков в Белоруссии
Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии
«Простые ножницы и никакой анестезии»
История россиянки о жизни после женского обрезания, кавказских обычаях и насилии
Путин впервые публично прокомментировал события в Белоруссии
«Им удалось продержаться всего шесть часов»
 
Все материалы
Мир
Немецкая клиника отреагировала на версию о Навальном и «Новичке»
«Если кому-то страшно — значит, все в порядке»
Протесты в США начали американские женщины. Почему их не слышат, но боятся?
Открывший огонь по напавшим демонстрантам американец хотел помогать людям
В Минобороны отреагировали на инцидент с военными из России и США в Сирии
Взрывная волна
Ливан на грани гражданской войны: как взрыв в порту стал детонатором народного протеста
Трамп призвал Байдена провериться на наркотики перед дебатами
«На волоске от срыва»
Китайские школьники — лучшие в мире. Но из-за нагрузки они тупеют и подсаживаются на наркотики
Все материалы
Бывший СССР
Алексиевич объяснила необходимость привлечь Путина к делам Белоруссии
Украина закрыла въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса
«Вопли стояли душераздирающие»
Пытки, боль и немного надежды. Что происходит за стенами изолятора на Окрестина в Минске
Колесникову вызвали на допрос в белорусский Следственный комитет
«Лукашенко нас сильно недооценил»
Как женщины в Белоруссии стали мощной силой протестного движения
Алексиевич заявила о нежелании оппозиции устраивать переворот в Белоруссии
«Он опозорился на весь мир»
Лукашенко обвинил оппозицию в попытке разорвать отношения с Россией. Почему белорусы ему не верят?
Все материалы
Экономика
Российские госкомпании оказались выгодны только их руководству
Тревор МилтонЗаряженный враг
У Илона Маска появился мощный соперник. Конкурент Tesla покоряет мир и стоит миллиарды
От Пенсионного фонда России призвали избавиться
Россиянам описали план действий в случае недоплаты пенсии
Первая пятилетка
На Кубани подвели итоги работы промышленного комплекса
Глава TikTok не выдержал войны с Трампом и ушел
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ рассказала о краже деталей военной техники в подразделении «Роскосмоса»
В Ингушетии в ходе спецоперации убили боевика
«За ним стояла милиция и половина братвы»
Белоруссию ждет война за лидерство в криминальном мире. Кого поддержат спецслужбы?
Экс-подполковник МВД оказался авторитетом Колей Кувалдой
Цели номер один
Главные контртеррористические операции СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Стало известно о похищении владельца ресторанов «Додо пицца»
Надир СалифовПоследний дон
Убит глава азербайджанской мафии. Воровской мир России ждет передел
Все материалы
Наука и техника
Определен фактор осложнений и смерти от коронавируса
Раскрыта загадка внутреннего ядра Земли
В России создадут танк будущего на смену «Армате»
Проклятье строителей коммунизма
Почему многоэтажки стали национальным бедствием России и что с ними делать
Земля оказалась внутри остатков взорвавшейся звезды
Кровавые земли
Как Украина переживала геноцид, пока Красная армия сражалась с Гитлером: редкие кадры Второй мировой
Все материалы
Спорт
Канделаки отреагировала на возможный уход Месси из «Барселоны»
Лионель МессиВыход есть
Месси — легенда «Барселоны». Почему он уходит из клуба спустя 20 лет?
Сын Кости Цзю дважды отправил соперника в нокдаун и заставил его сдаться
Поднялся с колен
Поветкин сотворил чудо. Он дважды побывал в нокдауне, а после свалил чемпиона одним ударом
Умер старейший хоккеист в мире
Камила Валиева«Она вне конкуренции»
Тутберидзе готовит к Олимпиаде новую звезду. Камила Валиева должна затмить Загитову и Косторную
Реванш между Поветкиным и Уайтом захотели провести в России
Все материалы
Культура
На художницу завели дело из-за клипа Alai Oli «Зачем ты под черного легла?»
«Вы живете в мире, созданном блондинкой»
Новый роман Виктора Пелевина: появление коронавируса, трупы в питерской Мойке и секс в масках
Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями
Зомби по имени Шон
Шпион, секс-символ, горец: первому агенту 007 Шону Коннери 90 лет
Маколей Калкин напомнил о своем 40-летии и заставил почувствовать старость
«Молодежь слетает с катушек»
1996 год в российском шоу-бизнесе: звезды за Ельцина, будущие мамы за Диму Маликова
Netflix закрыл популярный сериал
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников предложил способ определить причину комы Навального
«Российских игроков ущемляют»
Netflix уничтожил онлайн-кинотеатры Европы. Как с этим будут бороться в России?
Данные сотен тысяч клиентов российской авиакомпании оказались в открытом доступе
«Сижу и обливаюсь слезами»
Кто и как создает в России истории о добром, светлом и вечном
Tinder наказал мужчину блокировкой за необычное фото
Миллионы из воздуха
Как подростки из TikTok внезапно стали миллионерами и что они сделали для того, чтобы разбогатеть
Ведущая Первого канала назвала двух союзников современных россиян
Все материалы
Ценности
Пляжные фото Сары Джессики Паркер в купальнике стали предметом споров в сети
Полуголый король
Карточные долги, десятки наложниц и роскошные вечеринки: как живет правитель Таиланда
Самая красивая женщина в мире обнялась с козами в платье за сотни тысяч рублей
Центр удовольствия
Как находчивые мужчины научились разорять богатых женщин: история универмагов
Блогерша увеличила ягодицы в Турции со скидкой и осталась с «обвисшим задом»
Девушка показала способы сделать хождение в туфлях на каблуках безболезненным
«Король для бедных»
Как правитель Марокко скупает дворцы и роскошные автомобили, пока его народ голодает
Все материалы
Путешествия
Любви палата
Золото, интриги и смерть любовника: какие тайны кроются за стенами дворца Екатерины Великой
Деньги на ветер
Хрустальные вазы, мрамор и золотые троны: как принцы и миллиардеры отдыхают в частных самолетах
Россияне массово хлынули в Абхазию после открытия границ
Что происходит на курортах республики и чем ей грозит резкий наплыв отдыхающих?
Все материалы
Из жизни
Полицейского уволили за секс в служебном автомобиле
Вещий сон принес женщине богатство
«Большинство местных думают, что земля плоская»
История россиянина, который переехал на Филиппины и увидел их с неприглядной стороны
Мужчина не стригся 80 лет и отрастил пятиметровые волосы
«Вопиющая надменность и высокомерие»
Ягодицы принца Гарри, порно Меган Маркл и любовницы Уильяма — главные скандалы королевской семьи
Весившая 136 килограммов женщина похудела вдвое и поделилась секретом успеха
Дэмьен Эколс на суде в 1994 году«Я десять лет не видел солнечного света»
Странный подросток угодил в тюрьму из-за любви к Стивену Кингу и року. Выжить ему помогла магия
Все материалы
Ford показал виртуальный суперкар, разработанный вместе с геймерами
Блиц-тест: Lamborghini без полного привода
Кому и зачем нужен упрощённый Huracan Evo RWD?
У «вседорожной» Lada Granta появилась новая спецверсия
Летающие автомобили: от идеи до воплощения
Как наводились мосты между шоссе и небом и к чему это в итоге привело
Dacia Duster превратили в кабриолет в стиле роскошных яхт
Pinzgauer: автомобиль, который может все
Экстремальный австрийский вездеход с грозной угловатой внешностью и гениальной конструкцией
Kia Stinger стал безопаснее и получил новый двигатель
Все материалы
Дом
«В пустующих квартирах селятся мигранты и бомжи»
История россиянки, которая полгода не может попасть в купленную квартиру
«Человейники станут еще хуже»
Дома в России начнут строить по-новому. Как это отразится на их качестве и жизни людей?
«Лучшими арендаторами были наркоманы»
Россиянин устал от шумных соседей. Как он смог от них избавиться и не нарушить закон?
«Альтернатива сносу есть»
Как в России решили спасти хрущевские пятиэтажки от реновации
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Акция «Сохраним лес» началась на Камчатке
Кризисный разум
Россия отказывается от мегапроектов и экономит на технологиях. К чему это приведет?
В Москве завершился всероссийский конкурс артистов симфонического оркестра
«Пробирка будет привязана к человеку, а он — к приложению»
Что нужно знать о первой в мире вакцине от коронавируса? Отвечают ее создатели
Мишустин утвердил правила субсидирования железнодорожных перевозок контейнеров
Капитальное вложение
Российские власти хотят дать больше денег на железнодорожную мегастройку. Как она поможет экономике?
Крым досрочно выполнил показатель нацпроекта по производительности труда
Все материалы