Лукашенко заявил о готовности к диалогу с трудовыми и студенческими коллективами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов к диалогу с трудовыми и студенческими коллективами страны. Его слова приводит БЕЛТА.

Однако президент подчеркнул, что этот диалог не должен проходить под давлением улицы. «Если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, милости просим, высказывайте свою позицию, но не на улице», — сказал он.

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По мнению Лукашенко, этот диалог должен касаться, прежде всего, обновления Конституции, так как она является основным законом государства. Он призвал всех желающих нового политического устройства предлагать свои варианты изменений.

Протестующих Лукашенко назвал «бесчинствующими молодчиками» и выразил мнение, что на самом деле они не хотят диалога с властью. «С улицей никто из властей за стол переговоров не сядет», — подытожил белорусский лидер.

17 августа Лукашенко заявил, что новые президентские выборы в стране возможны, но только после того, как появится новая Конституция. «Приходите, садитесь — и работаем над Конституцией. Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!» — сказал он.

В Белоруссии вторую неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников промышленных предприятий. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники.