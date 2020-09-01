Россия начала пересмотр долгов Белоруссии

Россия начала переговоры по пересмотру госдолга Белоруссии. Министерства финансов двух стран обсуждают параметры кредита для рефинансирования задолженности, сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов, пишет «Интерфакс».

«Сейчас будем уже отрабатывать на техническом уровне условия этого кредита и объемы», — сказал Силуанов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 августа заявил, что договорился с Россией о переговорах по рефинансированию белорусского госдолга на миллиард долларов. По его мнению, «это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты». В Кремле позднее подтвердили, что готовы рассмотреть данный вопрос, если со стороны Минска поступит соответствующий запрос.

По неофициальной информации, Белоруссия 1 сентября направила в правительство России официальную заявку на рефинансирование задолженности в 2021 году в размере 600 миллионов долларов. Минск просит выделить деньги на рефинансирование на 15 лет. Источник «Интерфакса» в финансовых кругах сообщил, что вероятность предоставления новых займов высока.