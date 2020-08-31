Кремль прокомментировал ситуацию с долгом Белоруссии перед Россией

В Кремле прокомментировали ситуацию с рефинансированием долга Белоруссии перед Россией. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, если Москва и Минск договорятся по этому вопросу, Кремль публично обнародует соответствующую информацию, пишет «Интерфакс».

Он отметил, что у России и Белоруссии очень многогранные контакты, и стороны продолжают их поддерживать.

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что Россия согласилась рефинансировать белорусский государственный долг на миллиард долларов. Как пояснил белорусский лидер, «это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты».

До этого в Кремле говорили, что готовы рассмотреть вопрос о рефинансировании кредита, если со стороны Минска поступит соответствующее обращение.