Россия согласилась помочь Белоруссии с кредитами

Россия согласна помочь Белоруссии и рассмотреть рефинансирование кредитов, выданных республике, в случае соответствующего обращения Минска. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».
Вопрос рефинансирования займов является исключительно экономическим. Поэтому если от белорусской стороны поступит такая просьба, рассматривать ее будет Минфин, пояснил Песков. Он напомнил, что ранее подобные вопросы неоднократно обсуждались и ставились на повестку дня.
Представитель Кремля добавил, что, несмотря на масштабные и затяжные протестные акции в Белоруссии, связанные с недовольством населения результатами президентских выборов, в Москве не видят угрозы для российских граждан и российского бизнеса в республике.
Между тем ранее издание The Bell сообщало, что «Яндекс» эвакуировал часть сотрудников из Белоруссии после обысков в минском офисе. Компания создал специальный оперштаб для решения вопросов безопасности местных работников. В общей сложности в Минске работают около 300 сотрудников «Яндекса».
Ранее глава Минфина Белоруссии заявил, что власти республики прорабатывают с российскими банками вопрос рефинансирования госдолга, сообщала БелТА.