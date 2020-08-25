Россия согласилась помочь Белоруссии с кредитами

Россия согласна помочь Белоруссии и рассмотреть рефинансирование кредитов, выданных республике, в случае соответствующего обращения Минска. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

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Вопрос рефинансирования займов является исключительно экономическим. Поэтому если от белорусской стороны поступит такая просьба, рассматривать ее будет Минфин, пояснил Песков. Он напомнил, что ранее подобные вопросы неоднократно обсуждались и ставились на повестку дня.

Представитель Кремля добавил, что, несмотря на масштабные и затяжные протестные акции в Белоруссии, связанные с недовольством населения результатами президентских выборов, в Москве не видят угрозы для российских граждан и российского бизнеса в республике.

Между тем ранее издание The Bell сообщало, что «Яндекс» эвакуировал часть сотрудников из Белоруссии после обысков в минском офисе. Компания создал специальный оперштаб для решения вопросов безопасности местных работников. В общей сложности в Минске работают около 300 сотрудников «Яндекса».

Ранее глава Минфина Белоруссии заявил, что власти республики прорабатывают с российскими банками вопрос рефинансирования госдолга, сообщала БелТА.